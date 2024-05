Reprodução/Instagram Agência internacional comete gafe e confunde Bruna Biancardi com Bruna Marquezine

A agência de fotos Shutterstock, uma das mais conhecidas do mundo, cometeu uma gafe ao confundir a influenciadora Bruna Biancardi com a atriz Bruna Marquezine. Ambas são ex-namoradas do craque Neymar Jr.

O erro viralizou nas redes sociais na quinta-feira (16). Fãs notaram que ao buscar o nome de Marquezine no site, apareciam fotos de Biancardi no Festival de Cannes. A mãe de Mavie pisou no tapete vermelho do evento na tarde de ontem.

Prints com o erro circularam pela web, e os internautas não deixaram o deslize passar batido. "Eles só sabiam que era a Bruna do Neymar, sobrenome não importa", brincou uma usuária do Instagram.

"Óbvio que se parecem, se não fosse assim, o Neymar nem namoraria a Biancardi", declarou outra. "Elas não tem absolutamente nada a ver. Mas as pessoas insistem nessa rivalidade, nessa comparação doentia. Gente, pelo amor de Deus, deixem as pessoas em paz", opinou uma terceira.

Veja a seguir:

Esta não é a primeira vez que a imprensa internacional comete esse erro. Em 2022, o tabloide britânico Daily Mail também confundiu as duas.

À época, o veículo publicou um flagra de Neymar e Bruna Biancardi curtindo as férias em Miami, nos Estados Unidos. O título da matéria, porém, dizia: "Neymar Jr. exibe suas tatuagens enquanto anda de braços dados com a namorada, Bruna Marquezine, durante as férias em Miami".

Reprodução Tabloide britânico confunde Bruna Biancardi com Bruna Marquezine