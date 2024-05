Reprodução Morre Missinho, ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, aos 64 anos

Ex-vocalista da banda Chiclete com Banana, o cantor Missinho morreu nesta quinta-feira (16) aos 64 anos, em Salvador, Bahia. O artista foi um dos fundadores do grupo de axé e responsável por sucessos como 'Lua Menina'.

No início do mês, Missinho deu entrada no Hospital Roberto Santos devido a uma crise renal. O estado de saúde piorou em decorrência de problemas relacionados à diabete, resultando na falência múltipla dos órgãos.

Edmilson de Amorim Ferreira, popularmente conhecido como Missinho, foi um dos fundadores da banda Chiclete com Banana e ex-vocalista do grupo. No auge da carreira, emplacou os sucessos 'Mistério das Estrelas', 'Olhos da Noite', 'Tieta do Chiclete' e 'Lua Menina', que até os dias atuais seguem no repertório da banda.

Missinho saiu da banda em 1986, deixando a vaga dos vocais para Bell Marques, que deu continuidade rumo ao estrelato. De acordo com o veterano, sua saída se deu após desgastes naturais com relação o grupo, o levando a buscar por novos ares.