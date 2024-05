Reprodução/Instagram Maisa abre o jogo sobre vida amorosa: 'Quero um marido'

Maisa desabafou sobre a vida amorosa com os seguidores do X, antigo Twitter. A apresentadora foi sincera ao anunciar que busca um marido.

A atriz está solteira desde 2021, quando anunciou o fim do namoro com Nicholas Arashiro após quatro anos.

"Eu não quero namorar, estou achando meio ???. Quero um MARIDO, mesmo", disse ela no perfil.

Ao imaginar o relacionamento futuro, Maisa afirmou que tem jeito para ser "esposa". "Tenho cara de esposinha? 'Ah, não sei o que minha esposa tá trabalhando, tô aqui cuidando das crianças'. 'Oi amor, eu levei as crianças ao cinema pra assistir seu novo filme vida elas amaram'. Vish que coisa linda", comentou.

Um internauta ainda pediu para a artista não pular as etapas da relação e ela foi sincera. "Se o mundo não acabar tão rápido, talvez dê pra pensar em um namoro... Agora com essa visão de futuro que eu tô no momento? Não sei muito bem. (tweet com um amargor)".

eu não quero namorar tô achando meio ????

queria um MARIDO mesmo https://t.co/xTIzGXJ5nK — +a (@maisa) May 15, 2024





tenho cara de esposinha?

"ah n sei oq minha esposa tá trabalhando tô aqui cuidando das crianças 😍😍😍😍😍"

"oi amor eu levei as crianças ao cinema pra assistir seu novo filme vida elas amaram"



vish q coisa linda https://t.co/z97E0iaJA9 — +a (@maisa) May 15, 2024









se o mundo n acabar tão rápido talvez de pra pensar em um namoro... agr com essa visão de futuro q eu tô no momento? não sei mt bem. (tweet com um amargor) https://t.co/sXRkhNgipM — +a (@maisa) May 15, 2024





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp