Reprodução Compadre Washington detona Scheila Carvalho e cita mágoa: 'Vergonha'

O cantor Compadre Washington se manifestou sobre o ressentimento que tem com Scheila Carvalho, adquirido ainda na época do "É o Tchan", quando namorou a dançarina. Em entrevista recente, ele apontou detestar a ex-colega de trabalho, especialmente por ela ter cortado relação com a filha dele.



Em conversa com a TV Aratu, filial do SBT em Salvador (BA), Compadre Washington não poupou palavras ao criticar Scheila Carvalho.

"Não sei por que ela não assume que tivemos um romance, não sei se ela tem vergonha ou porque quando a gente terminou, brigou mesmo. Não falo com ela, detesto ela, não gosto dessa mulher", declarou.

Compadre Washington e a dançarina se envolveram entre 1998 e 2002, considerando que tiveram um rompimento definitivo que afetou até mesmo familiares, segundo o cantor.

"Isso tudo porque teve um lance que quando terminamos, ela deixou de falar com minha filha, que adorava ela", contou o artista. A mágoa dele é por Scheila ter ganhado a confiança da herdeira e depois tê-la abandonado.

"Minha família deu atenção a ela quando veio para Salvador e ela fez isso com minha filha. Essa foi minha mágoa maior. A gente terminou e ela esqueceu da minha filha, não falava com ela. Mexeu com a minha família, vai tomar pau", reforçou.

As críticas sobraram até mesmo para o cantor Tony Salles, atual companheiro de Carvalho. O artista chegou a integrar o grupo É o Tchan de 2002 a 2006.

"Desde que ele começou na banda eu nunca fui com a cara dele e isso não teve nada a ver com Scheila [...] Isso foi bem antes e olha que ele tem um parentesco comigo. Para mim, o artista tem que ser original, não gosto de artista que tem marra. E ele é marrento", declarou durante a entrevista.