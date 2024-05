Reprodução/Instagram Carol Celico dá à luz o terceiro filho, Rafael: 'Mudou nossas vidas'

A influenciadora Carol Celico anunciou nesta quinta-feira (16) o nascimento do terceiro filho, Rafael, fruto do relacionamento com o empresário Eduardo Scarpa. O comunicado público acontece um dia após o nascimento do herdeiro, que chegou para completar a família no último dia 15.



Através do Instagram, Carol deu as boas-vindas ao pequeno. "O dia que mudou nossas vidas para sempre! Já te amamos tanto, nosso filho amado. Que Deus te abençoe a cada passo do caminho nessa vida que nos foi presenteada, com muita saúde, propósito e amor!", dedicou.

Nos comentários da publicação, o empresário Eduardo Scarpa também comentou o nascimento do herdeiro. "Te amo tanto, meu filho", escreveu.

Além do mais novo membro, Carol Celico é mãe de Luca, de 14 anos, e de Isabella, de 13. Ambos são fruto do antigo casamento com o ex-jogador de futebol Kaká.