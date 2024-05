Reprodução/Instagram De R$550 mil a R$200 mil: veja o cachê dos artistas na Virada Cultural

A Virada Cultural 2024 está chegando e a Prefeitura de São Paulo vai desembolsar mais de R$20 milhões com os cachês dos artistas que se apresentarão pelos bairros da cidade. Confira a programação completa aqui .

O evento acontece neste final de semana e terão 22 palcos distribuídos por 12 regiões da capital paulista.

De acordo com as informações do Diário Oficial da Cidade, Leonardo é o cantor com o valor mais alto, R$550 mil. Na sequência vem Léo Santana, com R$ 500 mil, e Gloria Groove, com R$ 400 mil.

Confira os cachês dos artistas na Virada Cultural

Leonardo - R$ 550 mil

Léo Santana - R$ 500 mil

Gloria Groove - R$ 400 mil

Raça Negra - R$ 390 mil

Pabllo Vittar - R$ 357 mil

Israel e Rodolffo - R$ 350 mil

Michel Teló - R$ 300 mil

Joelma - R$ 300 mil

L7NNON - R$ 285 mil

Xanddy Harmonia - R$ 280 mil

Marcelo Falção - R$ 226 mil

Veigh - R$ 250 mil

Solange Almeida - R$ 250 mil

Padre Alessandro Campos - R$ 245 mil

Xamã - R$ 240 mil

Silvanno Salles - R$ 240 mil

Marcos e Belutti - R$ 230 mil

MC Daniel - R$ 220 mil

Elba Ramalho - R$ 210 mil

Maria Cecília e Rodolfo - R$ 200 mil

Em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, afetada pela grande tragédia causada pelas enchentes, a Prefeitura de São Paulo anuncia que o tema da Virada Cultural de 2024 será Solidariedade, com tendas de coleta disponíveis em todas as 12 arenas de shows, em cada acesso de entrada. A contribuição é voluntária e os participantes da Virada podem doar alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene e de limpeza.

