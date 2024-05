Reprodução/Instagram Atores da Globo e cantores se unem em prol do RS: 'Precisamos de leis'

Atores da Globo e outros artistas brasileiros se uniram em uma campanha em prol do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (16), o coletivo 342 Artes publicou um chamado em que pede doações para o estado gaúcho e alerta para a preservação e reconstrução da natureza.

O coletivo criado por Paula Lavigne juntou grandes nomes da cultura brasileira para a mobilização dedicada em prol da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, gravemente afetado após uma sequência de enchentes. Fazem parte da campanha Caetano Veloso, Fernanda Montenegro, Lázaro Ramos, Marieta Severo, Milton Nascimento, Adriana Esteves, Djavan, Camila Pitanga, Dira Paes, Glória Pires, Vovô do Ilê e Wagner Moura, entre outros.

No vídeo publicado, esses artistas de diversas áreas leem um manifesto pedindo ajuda ao sul do país. "Estamos vivendo uma das maiores tragédias da história do Brasil. No Rio Grande do Sul, em poucas horas, centenas de pessoas perderam a vida. Meio milhão de pessoas perderam tudo. Ou quase tudo o que tinham".

Além das doações, o coletivo chama atenção para a pauta ambiental, motivo de disputa política em diversas instâncias da estrutura governamental brasileira.

"É preciso levar a sério a prevenção aos desastres. Nós mudamos a natureza, a natureza mudou, agora temos que mudar. Precisamos de leis que detenham a destruição que estamos causando. Precisamos de leis que recuperem a destruição que já causamos. Precisamos de leis que sejam cumpridas, leis que nos protejam. O Rio Grande do Sul vai lutar e precisa de ajuda", declararam.