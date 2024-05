Reprodução/Instagram MC Cabelinho escreve o mesmo comentário em foto da ex, Bella Campos, e da atual, Slipmami

MC Cabelinho causou burburinho na web pelo comentário polêmico deixado na foto da atual namorada, a rapper Slipmami. "Eu que como essa gostosa", escreveu ele.



O problema é que, em agosto, Cabelinho fez o mesmo comentário em uma publicação da ex, Bella Campos, com quem terminou pouco tempo depois.

Os prints repercutiram nas redes sociais, e os internautas não perdoaram o deslize do cantor. "O mesmo comentário que fez na foto da Bella, homem é tudo igual mesmo", declarou uma usuária do Instagram.

"Toda namorada é o mesmo comentário", disparou outra. "Criatividade zero", opinou uma terceira.

Tanto Bella, à época, quanto Slipmami, agora, apagaram o comentário polêmico.

