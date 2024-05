Reprodução/Instagram Juju Salimeni

A apresentadora, modelo e influenciadora fitness Juju Salimeni , de 37 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (14) para contar aos fãs que pretende se aposentar . Noiva do fisiculturista Diogo Basaglia, ela ainda associa a decisão com o desejo de formar uma família.





"Hoje você continua trabalhando como modelo. Para o futuro, com o que pretende trabalhar?", questionou um seguidor no Instagram de Juju . A apresentadora respondeu à pergunta: "Com nada! A gente já se mata a vida toda trabalhando".





"A última coisa que eu quero no futuro é trabalhar. Quero só aproveitar a vida, viajar, conhecer países, formar uma família e curtir o que conquistei", acrescentou ela, que também é conhecida nas redes sociais por compartilhar a rotina de treinos e os hábitos alimentares .





Nesta semana, a influenciadora fitness mostrou detalhes da residência dela . A mansão fica em um condomínio de luxo de São Paulo. Avaliado em aproximadamente R$ 8 milhões, o imóvel possui extensão de 600m² e conta ainda com piscina e sala de cinema.

Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo Reprodução/Youtube Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo Reprodução/Youtube Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo Reprodução/Youtube Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo Reprodução/Youtube Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo Reprodução/Youtube Juju Salimeni abre as portas da mansão de R$8 milhões em condomínio de luxo Reprodução/Youtube





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp