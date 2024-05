Reprodução Jaquelline revela motivo de 'ignorar' a mãe em 'A Grande Conquista'

Campeã de "A Fazenda 15", Jaquelline Grohalski revelou o motivo de não estar comentando a participação da mãe em "A Grande Conquista", reality da Record. Por meio das redes sociais, a influenciadora afirmou estar dedica na mobilização em prol do estado do Rio Grande do Sul, gravemente afetado pelas enchentes.



No X/Twitter, Jaquelline optou por se manifestar após internautas notarem a falta de comentários dela sobre "A Grande Conquista". A mãe, Dona Geni, é uma das integrantes do programa.

"Pessoal tá perguntando o porquê não estou falando do reality que a mãe está participando. Bom, lá ela está tendo tudo o que precisa, casa, comida, conforto e está feliz. Eu estou preocupada mais com RS nesse momento, sei que quando ela sair estará orgulhosa de mim", declarou a campeã de "A Fazenda".

Diante da resposta, alguns internautas elogiaram o posicionamento da influenciadora. "Melhor coisa que você faz! Se preserva!!! Você vive de sua imagem, não a suje!", aconselhou uma seguidora do X/Twitter.

Em contrapartida, outros internautas questionaram a falta de apoio da ex-peoa. "Mentirosa! Não tá comentando porque tua mãe tá chata e muitos não estão gostando de jogo dela! Se ela tivesse aclamada, estaria, sim, falando dela!", apontou um internauta.

