Reprodução/Instagram Aos 64 anos, Gretchen esbanjou boa forma na Grécia

Na Grécia para uma segunda lua de mel com o marido, Gretchen apareceu dançando de biquíni fio-dental em uma praia paradisíaca. Aos 64 anos, a Rainha do Rebolado tirou o fôlego dos seguidores com o corpão sarado.

Bem-humorada, a cantora publicou um vídeo se divertindo ao lado do amado, Esdras de Souza, de 51 anos, e desejou: "Bom dia amores. Que vcs tenham um dia maravilhoso. Cheio de LOVE".



Nos comentários, internautas ficaram impressionados com a boa forma da artista. "Olha esse corpaço gente! É por isso que a mulherada morre de recalque e mete a boca nela!", escreveu uma seguidora. "Quem me dera chegar nessa idade maravilhosa assim... Linda!", disparou outra. "A meta é esse corpo, maravilhosa", declarou uma terceira.

Porém, também houve quem criticasse o casal pelo vídeo. "Estranhos", opinou uma mulher. "A coitada não tem espelho em casa", rebateu Gretchen.

Veja o álbum de fotos da viagem de Gretchen à Grécia

Gretchen está na Grécia para uma segunda lua de mel com o marido, Esdras de Souza Reprodução/Instagram

