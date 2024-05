Reprodução/Instagram Emocionada, Gisele Bündchen pede ajuda internacional para o RS; vídeo

A modelo brasileira Gisele Bündchen, de 43 anos, veio a público nesta quarta-feira (15) anunciar que o Fundo Luz Alliance, fundação de ajuda humanitária que criou em 2020, arrecadou R$ 4,532 milhões para ajudar as famílias atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Quase 17 mil pessoas contribuíram para a arrecadação após a modelo fazer um apelo nas redes sociais.



Gisele aproveitou o momento para dizer quais os projetos que receberam o valor. São eles: Instituto Cultural Floresta, Instituto Dunga de Desenvolvimento do Cidadão, Grupo Especialista em Resgate de Alto Risco (Gerar), Instituto Humus e Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul.

Todos os projetos estão trabalhando para ajudar às vítimas afetadas pelas enchentes. Eles auxiliam com a oferta de roupa, comida ou ajudando nos resgastes de pessoas e animais que estão ilhados.

Gisele fez um apelo na última semana em inglês nas redes sociais, pedindo ajuda para a comunidade internacional. "O meu estado natal teve a pior tragédia de sua história. Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado, não é só uma ou duas cidades. São mais de 350 cidades afetadas", declarou.

"As pessoas não estão apenas perdendo suas casas, seus empregos, elas estão perdendo tudo e há muitos ainda a serem resgatados. Ninguém estava pronto para tal devastação", continuou a loira.

O vídeo da modelo foi enviado para Elon Musk, o magnata por trás da plataforma social X, anteriormente chamada de Twitter. Lá, ele revelou que sua empresa de internet via satélite, a Starlink, fará uma generosa doação: "Em resposta às devastadoras inundações no Rio Grande do Sul, a Starlink doará 1.000 terminais para equipes de emergência e oferecerá gratuitamente o uso de todos os terminais na região até que a área se recupere."

