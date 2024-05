Reprodução Instagram - 15.5.2024 Jesus Luz mostra antes e depois de emagrecimento

O DJ e modelo Jesus Luz , de 37 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (14) para compartilhar com os fãs e seguidores um antes e depois dele. Após mudar os hábitos físicos e alimentares, o ex de Madonna conseguiu emagrecer e ostentou um corpo definido.





"Você não decide seu futuro! Você decide seus hábitos, e seus hábitos decidem seu futuro! — FM Alexander", escreveu o modelo como legenda da publicação que fez por meio do Instagram. Nos comentários da postagem, internautas rasgaram elogios a ele.





"Na direita temos o homem mais lindo do Brasil e, na esquerda, também", brincou uma usuária da rede social. "De todo jeito é lindo e um super profissional", acrescentou outro. "Precisamos estar na nossa melhor versão", afirmou um terceiro. "Você é gigante", declarou ainda um quarto.





Além dos fãs e seguidores, Jesus Luz recebeu uma homenagem da namorada, a médica dermatologista Camila Stroligo. "Sua disciplina é minha fonte de inspiração!", escreveu ela, que namora o modelo há cerca de um ano. Antes do atual relacionamento, Jesus Luz havia se envolvido amorosamente com Madonna . O DJ e a rainha do pop ficaram juntos entre os anos de 2008 e 2010.

Jesus Luz posa para a 'Vanity Fair' italiana Divulgação Jesus Luz é fotografado por Roberto Chiovitti Divulgação Jesus Luz e Imma Mennuti Divulgação Jesus Luz Divulgação Jesus entrevistado pela apresentadora da atração italiana, Milly Carlucci Divulgação Jesus Luz com a professora do 'Ballando con le stelle', Samanta Togni, e a Miss Itália, Francesca Testasecca Divulgação Jesus Luz em Roma Divulgação Jesus Luz brinca de gladiador no Coliseu Divulgação





