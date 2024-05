Reprodução Ex de Belo diz que foi despejada várias vezes enquanto namorava o cantor

Em meio à polêmica separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, uma ex-namorada resolveu abrir o jogo sobre o relacionamento que teve com o cantor há 20 anos. Em vídeo publicado no Facebook, Luciana Picorelli comentou os boatos sobre ter sido pivô do término entre o pagodeiro e outra ex, Viviane Araújo, e afirmou ter sido despejada várias vezes por falta de organização financeira do artista.

"Na época, o Belo não tinha uma educação financeira muito boa. Então, eu fui despejada várias vezes. Eu fiquei ali naquela situação sem saber o que fazer e sem poder voltar para casa também [...]. Então, eu sofri muito também. [...] Ele gastava muito, ganhava R$ 100 e gastava R$ 500", afirmou Luciana.

A ex-modelo também negou que tenha se envolvido com Belo enquanto ele ainda era casado com Viviane Araújo. Segundo ela, o ex-casal já estava separado e apenas morava na mesma casa. Picorelli, no entanto, reforçou que prefere deixar essa situação no passado.

"Já se passaram 20 anos. Viviane já está vivendo a vida dela, feliz, com um filho, está casada, e eu também. [...] Não vou contar detalhes para vocês porque é bem obscuro, tem coisas muito tristes e que me ferem ainda, estão num passado que não me pertence mais", completou ela.

Um dos motivos para a separação entre Belo e Gracyanne Barbosa seria a questão financeira. A musa fitness disse que quer aproveitar o momento para se "organizar financeiramente" e alegou que essa sempre foi uma dificuldade enfrentada pelo agora ex-casal. Segundo o jornal Extra, os dois acumulam juntos dívidas que passam de R$ 1 milhão.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp