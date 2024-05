Reprodução Tereza é tecnica de enfermagem e psicanalista

A ex-participante do BBB 19 Tereza Souza surpreendeu seus seguidores com um apelo nas redes sociais. A psicanalista e técnica de enfermagem de 58 anos afirmou que está em uma lutra há cinco anos para conseguir salvar o filho Davi, de 37 anos, do mundo das drogas.



Segundo o relato publicado na última terça-feira (14) nos stories, Tereza afirma: "Hoje eu corri para impedir meu filho de ir à boca de fuma comprar crack. Não sei mais o que eu faço para salvar a vida do meu filho. Estou vendo ele morrer".

A pernambucana retornou às redes sociais nesta quarta-feira (15) para explicar qual a situação do filho. Segundo ela, foi gasto todo o dinheiro que tinha com internações, e agora ela está em busca de arrecadar um valor para ajudar em um novo tratamento.

"Estou pedindo socorro para salvar meu filho. Faz cinco anos que Davi vem em um internamento atrás do outro.A última internação foi na cota social, porque eu já tinha usado todo o dinheiro que tinha. Na cota social, ele tem que ir de livre e espontânea vontade. Mas Davi está no num estágio que ele tem que ser internado à força. Só que assim, só pode ser particular. Estou aqui pedindo se alguma clínica puder me ajudar ou alguém que tenha dinheiro puder me ajudar", afirma Tereza.

A ex-BBB continua: "Encontrei meu filho deitado no chão. Dei comida, água. Ele só precisou se recuperar um pouco para ir para boca de fumo. Ontem, eu corri muito para tirar ele da boca de fumo, e é muito triste. E quando a gente chega numa situação dessa, a gente pede socorro. Estou expondo minha cara aqui para pedir socorro".

Tereza fez parte do elenco da 19ª edição do Big Brother Brasil. A temporada foi vencida por Paula Van Spetrling. Tereza foi a 8ª eliminada da edição, em uma dinâmica inédita onde os próprios participantes escolhiam que seria eliminado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp