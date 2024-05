Reprodução/Instagram Dia da família: relembre 5 polêmicas familiares dos famosos

Nesta quarta-feira (15) é comemorado o Dia da Família e, como nem tudo são flores, relembre as polêmicas e brigas familiares das celebridades.

Leonardo

A família do cantor vive em meio a rumores de traição, brigas e desafetos. A história de amor de Poliana e Leonardo é marcada por traição e, em um dos casos, o cantor se tornou pai de João Guilherme, que já afirmou que não teve um pai presente desde a infância.

Além disso, Virginia Fonseca já foi acusada de ter desavenças com a sogra por ciúmes e até com a cunhada, a esposa de Pedro Leonardo. Os envolvidos raramente tocam no assunto em entrevistas ou conversas com os seguidores.

Kardashians e Jenners

Com uma família tão grande é quase impossível manter a calma. Desde o surgimento da família Kardashian, elas são alvos de rumores de brigas e polêmicas. Em um dos momentos mais marcantes do reality show, Kim e Kourtney tiveram uma briga física e precisaram ser separadas pelas outras irmãs.

Traições, filhos fora do casamento e ciúmes já foram pautas das discussões da família.

Larissa Manoela

Em 2023, o público se surpreendeu com a briga familiar envolvendo a atriz e os pais, Gilberto e Silvana. Atualmente afastados, a polêmica se deu por questões financeiras, já que os pais gerenciavam a carreira da filha. Além disso, o relacionamento de Larissa com André Luiz Frambach não agradava à mãe.

Zezé Di Camargo

A briga mais recente da família Camargo se iniciou com a exposição de um perfil falso que supostamente seria de Graciele Lacerda, esposa do cantor. A conta era usada para atacar os membros da família, como Zilu Godoi, Wanessa e Camilla Camargo e a esposa de Igor Camargo, Amabylle Eiroa.

No meio da briga, Igor acabou sendo demitido pelo pai e o caso entrou na Justiça para ser esclarecido.

Gugu Liberato

A herança do apresentador virou um verdadeiro Casos de Família. De um lado, Rose Miriam tenta reconhecer a união estável do relacionamento de anos com o Gugu e, do outro, o suposto namorado, Thiago Salvático, buscando o que seria dele por direito.

O Superior Tribunal de Justiça validou o testamento do apresentador, que deixa 75% aos filhos e 25% aos sobrinhos da herança. Como Gugu não reconheceu Rose Miriam como companheira de união estável, ela entrou na Justiça para receber 50% do valor da herança.

