Dado Dolabella comenta rumores de desafeto com a sogra, Zilu Godoi

A relação entre Dado Dolabella e Zilu Godoi é alvo de especulações por todos os lados. Após reatar o namoro com Wanessa Camargo, o ator resolveu abrir o jogo sobre a convivência com a sogra.

O cantor explicou que não tem briga com a veterana, mas admitiu a preocupação dela com a filha.

"Eu agi só com o coração e com a verdade. Quando agimos com a verdade, não tem curva. Ela é a mãe do amor da minha vida. Queria parabenizá-la pelo Dia das Mães, que é uma mãe maravilhosa", disse ele ao programa Fofocalizando.

Além disso, Dado ressaltou a maternidade de Zilu. "Não existe mãe que não tenha preocupação, que queira cuidar e proteger a cria", completou.

Vale lembrar que Dado Dolabella e Wanessa Camargo assumiram a reconciliação do namoro publicamente durante o show da cantora em São Paulo no último final de semana.

