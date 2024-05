Reprodução/Instagram Barco de MC Gui afunda durante resgate no Rio Grande do Sul, e cantor é socorrido por bombeiros

O funkeiro MC Gui precisou ser socorrido por bombeiros após o barco em que estava afundar durante um resgate no Rio Grande do Sul. O cantor, que estava com outras pessoas no momento, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs após o susto.

MC Gui publicou um vídeo ao lado da equipe de resgate e agradeceu o suporte. "Eu, MC Gui, vim aqui direto de São Paulo, agradecer essa equipe maravilhosa que acabou de nos ajudar. Nosso barco afundou", contou ele.

A equipe do 12° Batalhão de Bombeiro Militar também informou o ocorrido por meio de um post nas redes sociais. "Na tarde de hoje (10), uma equipe do 12° Batalhão de Bombeiros Militar, atuando em apoio ao 2° BBM, efetuou o resgate do cantor Guilherme Kaue Castanheira Alves, mais conhecido como MC Gui", dizia o texto.

"O cantor e uma equipe de voluntários atuavam nas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul quando foram surpreendidos, tendo seu barco afundado. Aproveitamos para informar que todos da equipe passam bem", comunicava ainda.

O funkeiro anunciou na última semana que estava viajando ao estado para ajudar as vítimas das enchentes. Na ocasião, ele mostrou duas carretas carregadas de doações e, ao longo dos dias, tem publicado vídeos do trabalho voluntário.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp