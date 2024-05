Reprodução Animador de palco revela caso e nome do testamento de Gugu Liberato

A briga pela herança de Gugu Liberato ganhou um novo personagem nesta semana. Nando Soares, o animador de palco, afirmou que ele e o apresentador viveram um caso amoroso antes da morte de Gugu, em 2019.

Em entrevista ao jornalista Amorozzo Jorge e noticiado pela coluna Fábia Oliveira, Nando confessou que traiu a esposa com Gugu, mas declarou que ela sabia da relação.

Além disso, ele diz que possui uma chácara que ganhou de presente do apresentador há cerca de 10 anos.

Segundo o assistente, seu nome consta no testamento deixado pelo comunicador, que deixa 75% do patrimônio, estimado em R$ 1 bilhão, para os três filhos, e os 25% restantes para os cinco sobrinhos. Aparecida Liberato, irmã do apresentador, foi definida como inventariante em caso de morte do apresentador.

"Os advogados da família de Gugu Liberato entraram em contato com ele após a morte para informar que o apresentador tinha deixado parte da herança para ele", revelou.

Apesar da novela ganhar novos capítulos, o processo é sigiloso. "Não posso falar porque é segredo de Justiça". O animador explicou que não sabe o que lhe foi deixado.

Quem é quem na briga pela herança de Gugu Liberato?

A disputa pela fortuna de R$ 1 bilhão deixada de herança por Gugu Liberato pode ser considerava uma verdadeira novela. De filhos a amantes, saiba quem está na briga pelo dinheiro.

Rose Miriam, mãe dos três filhos

Rose Miriam di Matteo foi companheira de Gugu Liberato desde 2001, quando engravidou do primeiro filho do casal. Da relação nasceu João Augusto e as gêmeas, Sofia e Marina.

Apesar do companheirismo, os dois nunca se casam oficialmente. Por isso, ela luta para provar a união estável com o apresentador. A família de Gugu afirma que ele deixou uma mansão e uma quantia em dinheiro para a mãe de seus três herdeiros, mas Rose Miriam contesta dizendo que não recebeu os recursos, e sim, uma pensão de aproximadamente R$ 47 mil.

Se a Justiça validar a união estável, Rose Miriam passar a ter direito a 50% da herança de Gugu. Os outros 50% seriam divididos entre os três filhos do casal.

As filhas gêmeas apoiam o reconhecimento da relação dos pais, já o filho mais velho, prefere seguir o testamento do pai.

Aparecida Liberato, irmã

Aparecida foi escolhida pelo irmão como curadora de seu espólio bilionário, então, ela controla o dinheiro recebido pelos sobrinhos. Em vídeos, as gêmeas Sofia e Marina, chegaram a reclamar o do valor recebido, comparado com o irmão e a avó, Dona Maria do Céu.

Maria do Céu, mãe

Assim como dito no testamento, a mãe do apresentador, recebe uma pensão vitalícia da fortuna de Gugu avaliada atualmente em aproximadamente R$ 160 mil.

Thiago Salvático, suposto ex-namorado

O chef de cozinha defende que deveria receber parte da herança de Gugu por conta do suposto relacionamento vivo com o apresentador. Thiago também buscou o reconhecimento de união estável, mas após as negativas da Justiça, ele desistiu do processo.

Gugu Liberato com Rose Miriam Reprodução Gugu Liberato com os filhos Reprodução/Instagram Gugu Liberato com a irmã Reprodução Gugu Liberato com a mãe Reprodução Gugu Liberato com o suposto namorado Reprodução





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp