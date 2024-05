Marcelle Cerutti Samara Felippo faz ensaio sensual e vira alvo de críticas; veja fotos

Samara Felippo deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar cliques de um ensaio fotográfico. A atriz, que r ecentemente esteve em polêmica com o ex-marido , foi alvo de críticas de alguns seguidores.

Nas imagens, a artista posa com um meia rastão, shorts de couro e tampa os seios com uma faixa escrita "You dare [Você ousa]".

"Don’t you dare (Achei mais prudente colocar no negativo)", escreveu ela. Na tradução, a frase fica "Não se atreva".

Nos comentários, os internautas discutiram por conta da publicação. "Impressionante como as pessoas se incomodam tanto com a liberdade alheia", apontou uma; "Triste ver os comentários de algumas mulheres, em vez de apoiar prefere diminuir", declarou outra; "Provavelmente foi silenciada, proibida de tocar no assunto do processo contra o digníssimo genitor", especulou uma terceira.

Um usuário criticou: "Semana passada estava brigando com a escola das filhas, agora aparece lambendo uma fita", disse ele. Samara. então, fez questão de rebater com ironia: "Essas senhoras de hoje em dia, vou te contar… Um horror! Francamente".

