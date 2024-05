Reprodução/Instagram Paula Fernandes posta foto com a mãe e fãs se impressionam

Paula Fernandes aproveito o Dia das Mães, comemorado no domingo (12), para postar uma declaração para sua mãe, Dulce Souza. "Que eu seja abençoada com sua presença, cheia de saúde, por toda a minha vida. Te amo mãe!", escreveu a cantora em seu Instagram, mas o que realmente chamou a atenção foi a beleza da dupla.

Os fãs ficaram impactados com a foto, em que a mãe de Paula aparece bem produzida, com uma roupa justa, e a cantora coloca a cinturinha pra jogo. Irmãs?", perguntou uma. "Duas mulheres naturalmente lindas. A Paula herdou a beleza de sua mãe", disse outro. "Que gatas!", afirmou mais um. Os seguidores lotaram a publicação de elogios.

