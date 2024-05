Reprodução/Instagram Maya Massafera

Maya Massafera impressionou ao revelar resultado de sua transição de gênero na última semana, chamando a atenção especialmente por seu emagrecimento, que gerou críticas pelas redes sociais. A princípio foi divulgado que ela teria perdido 25 kg, porém, pessoas próximas afirmam que o número é bem maior.

De acordo com informações do portal Leo Dias, Maya teria passado por um quadro de disforia após a cirurgia de redesignação sexual, isso porque ela ainda estaria achando seu corpo ainda muito semelhante ao de um homem. Foi aí que ela decidiu começar uma nova dieta, para perder parte de sua massa muscular.

"Foram 7 meses de uma dieta forte. Nos primeiros meses ela mal saia da cama. Teve muita disforia e os hormônios eram fortes", revelou uma amiga. Surgiram rumores de que Maya teria usado remédios para emagrecimento, como o Ozempic, para acelerar o processo, mas a informação foi desmentida.

Amigas da influenciadora afirmaram que ela seguiu uma dieta saudável, pois já está tomando muitos medicamentos com hormônios femininos. "Foi tudo na base da dieta. E não foram 25kg como estão falando por aí, foram 30kg".

Além do peso, outra mudança significativa em Maya foi a voz, que ficou mais aguda devido a uma laringoscopia.

"Faz-se a laringoscopia de suspensão e olha-se a prega vocal. A intenção dessa cirurgia é pegar o ponto mais anterior, 'da frente' dessa prega vocal e fazer uma escarificação, como se fosse um machucado na região, porque a intenção é criar uma cicatriz ali. Os médicos dão dois ou três pontos na região, depende do paciente, para 'grudar' a parte da frente de uma prega vocal na outra", explicou o médico otorrinolaringologista Fernão Bevilacqua ao portal Leo Dias.

Segundo o especialista, o tempo de recuperação para essa cirurgia é de 10 a 15 dias, tempo no qual o paciente não pode emitir nenhum som, devido à cicatrização.

