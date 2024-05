Divulgação Filha de ídolo do Flamengo, Ana Petkovic, muda visual e lança carreira pop

Filha do ex-futebolista sérvio e ídolo do Flamengo Dejan Petkovic, Ana Petkovic acaba de anunciar que está se lançando como cantora pop. Ana já havia se arriscado como cantora em 2017, quando lançou seu primeiro álbum musical, com faixas mais voltadas para o MPB. Agora, sob um novo alter ego, "Lâmia", a jovem diz que quer mostrar mais "brasilidade" e "sensualidade" através da música.

"Esse é um lado mais sexy, poderoso, ousado e sagaz meu que sempre existiu, mas que, desde que comecei a cantar, nunca mostrei tão explicitamente assim. Agora foi o momento perfeito para trazer essa nova cara do meu trabalho, na verdade eu nunca fui santinha", diz.

O single "Enfeitiçar", que marca a estreia da cantora no pop, será lançado na próxima sexta-feira (17). "Eu compus essa música em um momento de muita autonomia e autoconhecimento, uma fase em que todas as mulheres passam, não é questão apenas de ‘enfeitiçar’ os homens, mas de usar esse poder para ter poder sobre si mesma e no meu caso eu tenho os dois", comenta a famosa.

De filha de ícone do Flamengo a cantora pop: quem é Ana Petkovic

Filha mais velha de Dejan Petkovic, Ana tem 26 anos e foi naturalizada brasileira recentemente, o que ela acredita ter contribuído para reforçar a sua identidade com o país. Sua mãe, Violeta Petkovic, é nutricionista.

Ana nasceu em Madri, mas foi criada desde muito cedo no Rio de Janeiro e canta e compõe em português, inglês, espanhol e sérvio, além de tocar piano e guitarra.

Sobre a nova fase na carreira musical, ela também acrescenta: "Estava mais do que na hora de mostrar mais de quem eu sou para o mundo, e nada melhor que fazer isso da forma que faço melhor, cantando".

