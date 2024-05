Gui Paganini Fãs questionam conteúdo de Ma Massafera após cirurgia: 'Só foto?'

Nesta terça-feira (14), Maya Massafera voltou as redes sociais para compartilhar os bastidores de uma sessão de fotos e foi alvo de questionamento dos seguidores.

O público comentou o fato da influenciadora ter retornado ao trabalho após a cirurgia de redesignação sexual, mas não ter aparecido falando no perfil. Desde o anúncio, ela só publicou fotos e vídeos.

"O conteúdo vai ser só isso?", disse um; "Gente, não aguento mais close", declarou outra; "Tá linda demais, quero ouvir você logo", comentou uma terceira.

Outros internautas saíram em defesa de Maya: "Quem não gostou, é só parar de seguir", disparou uma; "Eu acredito que seja uma estratégia da Maya em, antes de aparecer de fato, postar imagens e vídeos antes de, de fato, se mostrar e falar", opinou outra.





Vale lembrar que Maya Massafera retornou as redes sociais para compartilhar as primeiras fotos após a cirurgia de redesignação sexual. A publicação recebeu muitas mensagens de apoio de seguidores e famosos, como Pabllo Vittar, Sabrina Sato, Preta Gil, Ana Hickmann, entre outros.

Apesar do carinho, a influenciadora infelizmente foi atacada por comentários transfóbicos. Para se proteger dos ataques, primeiramente a apresentadora deixou liberado os comentários para os seus 'seguidos'. Agora, ela limitou todos os comentários.

