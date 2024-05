Reprodução/Instagram Assim como Anitta, famosos que sofreram intolerância religiosa

Anitta virou assunto nas redes sociais na segunda-feira (13), após anunciar o lançamento do videoclipe de 'Aceita', música do álbum Funk Generation. A cantora compartilhou fotos em um terreiro de candomblé e perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram, além de ter sido alvo de intolerância religiosa.

Na canção, a artista faz referência a Exu, um Orixá das religiões de matriz africana.

Confira famosos que já sofreram intolerância religiosa

Bruno Gagliasso

O ator foi alvo de intolerância religiosa após compartilhar uma foto com a legenda "Aqui é corpo fechado. Exú. Oxóssi. Asé". A referência à religião, o candomblé, dividiu opiniões dos seguidores.

Luísa Sonza

Quem também sofreu preconceito foi a cantora. Durante um show, a cantora falou abertamente sobre a sua religião e fez uma homenagem a orixá Oxum. No palco, ela convidou o Pai de Santo Pai Vevé de Xangô e os afoxés Ogbon Obá e Oxum Pandá, com quem cantou e orou. As imagens viralizaram nas redes sociais e ela foi alvo de críticas.

Cleo

Em 2022, Cleo compartilhou fotos do casamento com Leandro D'Lucca em uma cerimônia no candomblé, sua religião, e gerou debate nas redes sociais. No perfil, a atriz desabafou: "Eu recebo muitos comentários absurdos sobre religião aqui no meu Instagram. As pessoas têm todo o direito de seguir a religião que mais se aplica à vida da pessoa, com os valores da pessoa, com que a pessoa acredita, mas não existe só uma religião no mundo", disse.

André Luiz Frambach

O marido de Larissa Manoela sofreu intolerância religiosa da sogra, Silvana. Em meio a uma polêmica familiar, a mãe da atriz ironizou a religião dele, que é espírita kardecista. "Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", escreveu Silvana em uma troca de mensagens. O caso foi denunciado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).

MC Cabelinho

Uma foto do funkeiro fazendo a posição de arco e flecha e a imagem de Orixá Oxóssi foi alvo de intolerância religiosa. O cantor fez questão de desabafar sobre a situação. "Parei pra ver os comentários da minha última foto no Instagram na qual eu tô fazendo uma homenagem ao meu pai Oxóssi e simplesmente me deparo com vários comentários preconceituosos, tô com preguiça de gente ignorante que precisa evoluir", declarou.

Juju Salimeni

Seguidora do Candomblé há mais de 20 anos, a influenciadora faz questão de rebater as críticas pela religião. "Tem gente que descobriu agora a minha religião. Meu amor, não mexe com a minha religião. Não mexe com o meu santo. Esse é meu ponto fraco, eu não tolero intolerância religiosa. Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então você não pode falar o que você quer da religião das pessoas, não pode dar a sua opiniãozinha ou falando de forma pejorativa, tá? Fiquem espertos", alertou ela.

A cantora Anitta compartilhou fotos em um terreiro de candomblé e perdeu mais de 200 mil seguidores no Instagram, além de ter sido alvo de intolerância religiosa. Reprodução Instagram - 13.5.2024 Bruno Gagliasso - O ator foi alvo de intolerância religiosa após compartilhar uma foto com a legenda 'Aqui é corpo fechado. Exú. Oxóssi. Asé'. Reprodução/Instagram Luísa Sonza - Durante um show, a cantora falou abertamente sobre a sua religião e fez uma homenagem a orixá Oxum. Após a apresentação, recebeu comentários preconceituosos. Reprodução Em 2022, Cleo compartilhou fotos do casamento com Leandro D'Lucca em uma cerimônia no candomblé, sua religião, e foi vítima de ataques nas redes sociais. Reprodução/Instagram André Luiz Frambach - O marido de Larissa Manoela sofreu intolerância religiosa da sogra, Silvana. Em meio a uma polêmica familiar, a mãe da atriz ironizou a religião dele, que é espírita kardecista. Reprodução/Instagram MC Cabelinho - Uma foto do funkeiro fazendo a posição de arco e flecha foi comparada com uma imagem do Orixá Oxóssi. Com isso, ele foi alvo de intolerância religiosa. Reprodução/Instagram Seguidora do Candomblé há mais de 20 anos, a influenciadora faz questão de rebater as críticas pela religião: 'Hoje em dia intolerância religiosa é crime, então você não pode falar o que você quer da religião das pessoas' Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp