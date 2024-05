Reprodução Joseph Baena é filho do ex-casal

A ex-mamante do ator e governanta de Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena, fez uma rara aparição nas redes sociais nesta semana. O motivo foi uma homenagem prestada pelo filho do ex-casal, Joseph Baena, para o Dia das Mães.



Na foto compartilhada nas redes sociais, é possível ver Joseph e sua mãe sorrindo enquanto estavam com balões nas mãos, e um deles dizia: "Mais um ano fabuloso". A mulher ainda segurava um buquê de flores silvestres.

Mildred estava com um vestido preto de manga comprida com top de renda, com os cabelos castanhos curtos soltos. O filho estava ao lado sorrindo, com uma camisa branca de botões com calças escuras.

Schwarzenegger e Mildred, aparentemente, não mantém contato. Entretanto, ele "a respeita como a mãe de seu filho”.

Segundo o jornal DailyMail, "Arnold e Mildred não saem, não conversam com muita frequência, ou nunca, mas ele garante que ela está bem e descobre como ela está através de Joseph, e está tudo feito de fato. Ele adora que Joseph tenha um ótimo relacionamento com ela e, embora esse caso tenha encerrado seu casamento com Maria, ele a respeita como a mãe de seu filho. sua vida cotidiana não envolve Mildred de forma alguma."

A ex-amante de Schwarzenegger teria servido ele como empregada doméstica por cerca de duas décadas, tendo um caso passageiro com o ator e que resultou no filho. O affair teria causado problemas no casamento do ator com Maria Shriver.

Entretanto, segundo o DailyMail, tudo teria sido "caso de uma noite". "Mesmo que a situação não fosse a ideal e causasse muitos problemas, ele ama o filho. Arnold não vai lutar contra o destino, é o que é. Embora não haja nenhum tipo de relacionamento com Mildred, ele tem nenhuma má vontade em relação a ela".

