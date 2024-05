Reprodução/GNT Eduardo Sterblitch comenta desafeto com ex-colega do 'Pânico': 'Ele me odeia muito'

Eduardo Sterblitch abriu o jogo sobre o desafeto com um ex-colega do 'Pânico na Band'. O humorista participou do 'Papo de Segunda' (GNT), apresentado por João Vicente, e foi questionado sobre amizades que viraram "inimizades".

Sterblitch, então, citou o nome de Marcos Chiesa, o Bola, com quem trabalhou no extinto programa humorístico. "Um grande desafeto internacionalmente conhecido", brincou o ator.

"Ele me odeia muito, acho que, talvez, por causa desse meu outro desafeto [um antigo empresário]. Eu fico muito chateado, mas deixa para lá, porque eu não vou ficar gastando minha energia vital com gente que me odeia".

Mesmo assim, Edu Sterblitch garantiu que a inimizade não é recíproca e que "gosta muito" de Bola. Na sequência, ele tenta ligar para o colega, mas não é atendido.

No bate-papo, o humorista também citou um ex-empresário que considerava um amigo e se tornou uma decepção: "Criou-se uma relação meio familiar, ele virou um pai na minha cabeça [...], aí eu percebi que não era uma amizade, que era uma relação comum, profissional, em que eu me dediquei como amigo".

