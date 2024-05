Reprodução Luísa Sonza

A turnê AMIGOS, show que reúne grandes nomes da música brasileira, começa no próximo dia 7 de junho, com o show de abertura do festival com o tema "Salve o Sul” no Allianz Parque, na capital paulista. O objetivo é fazer arrecadação para as famílias atingidas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, com 100% da bilheteria revertida para a região. As vendas para o evento começaram nesta terça-feira (14), através do site Eventim.



O festival foi criado por meio da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE). Nos dias 07 e 09 de junho, o Allianz Parque cederá gratuitamente dois dias de locação para a realização dos shows. Eles serão transmitidos pelo Multishow, com cobertura e flashes da TV Globo.

A organização do evento é promovida pelos sertanejos Chitãozinho, Leonardo, Luciano, Xororó e Zezé Di Camargo. Eles afirmam: "Após o contato da diretoria da ABRAPE, com o pedido de realizar um show em prol do povo do Rio Grande do Sul, não pensamos duas vezes. Não podemos deixar de fazer parte desse movimento e, com o apoio de muitos fornecedores e parceiros, vamos juntos realizar um evento para, de alguma forma, minimizar esse momento de muito sofrimento de todo Rio Grande do Sul. Juntos fazemos a força!”

O palco do dia 9 de junho será comandado pela cantora pop Luísa Sonza, que vem movimentando as redes sociais para a iniciativa. Ela estará junto ao cantor Pedro Sampaio. O show, que durará das 13h às 22h, terá apresentações de: Lulu Santos, Menos é Mais, Preta Gil, Xand Avião, Ferrugem, L7NNON, Gloria Groove, Turma do Pagode, Xamã, Neto Fagundes, Zé Felipe, Duda Beat, Pocah, Lexa, MC Daniel, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan Sp, PH, Don Juan, Davi e mais.

Luísa Sonza afirma: "O Sul é a minha casa, minha terra, e neste momento eles pedem socorro. Ajudar é urgente e atender às necessidades básicas é o mínimo que precisamos agora. Uma tragédia como essa merece a atenção e o esforço de todos. Agradeço muito aos que toparam entrar nessa iniciativa e estão fazendo acontecer. Hoje, independentemente de onde estamos, todos nós queremos salvar o Sul”.

"Quando a Luísa me chamou para esse projeto, eu não pensei duas vezes. A iniciativa é linda demais. Empenhei toda minha equipe e organizamos em uma velocidade recorde. Com certeza é mais uma forma de unirmos artistas e seus fãs em prol das vítimas no RS. Esperamos vocês!”, completa Pedro Sampaio.

AMIGOS

Há cerca de três décadas, os ícones da música sertaneja, Chitãozinho e Xororó, Leandro e Leonardo, e Zezé Di Camargo e Luciano, uniram seus talentos em um evento histórico denominado AMIGOS. Esse show inaugural, realizado em prol da campanha Natal Sem Fome, marcou o início de uma série de apresentações que se expandiram para outras formas de mídia, como CDs, DVDs e um programa televisivo semanal na TV Globo.

