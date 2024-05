Reprodução/Instagram Whindersson sai em defesa de Luísa Sonza por atuação em tragédia no RS

Whindersson Nunes defendeu Luísa Sonza após críticas de um internauta pela atuação dela com o desastre do Rio Grande do Sul. Durante o final de semana, a cantora anunciou o Festival Salve o Sul, o show beneficente para arrecadar dinheiro em prol das vítimas das enchentes no estado.

No X, antigo Twitter, um internauta questionou o objetivo do evento. "Não era ela que falava que o dinheiro tinha que ser urgente e para agora?", escreveu.

Ao ver a crítica, o humorista rebateu: "Quando a chuva parar e a águe baixar, ainda vai ter muito trabalho a fazer".

O Festival Salve o Sul acontece nos dias 7 e 9 de junho, no Allianz Parque, em São Paulo. O primeiro dia conta com artistas do sertanejo e, o segundo, com artistas pop e funk.





