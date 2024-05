Reprodução/Instagram Reese Witherspoon posa ao lado dos três filhos

A atriz Reese Witherspoon, de Legalmente Loira, compartilhou uma foto ao lado dos filhos Ava, Deacon e Tennessee, em comemoração ao Dia das Mães, no domingo (12).

Sorridente, a atriz escreveu: “O maior presente da minha vida é ser mãe deles. Feliz Dia das Mães para todas as mamães por aí!”

Nos comentários, os fãs elogiaram a aparência da atriz. "Você parece irmã deles", comparou uma. Uma fã mais atenta, destacou a semelhança de Ava com outra atriz famosa: “A filha dela se parece com uma jovem Hilary Duff.

"A família mais linda de todas", "Quanto amor em uma foto" e “Uma das minhas famílias favoritas SEMPRE. Amo vocês” foram alguns dos comentários.

Ava, de 24 anos, e Deacon, de 20, são filhos da atriz com o ator Ryan Phillippe, com quem foi casada de 1999 a 2008. Já Tennessee, de 11 anos, é fruto de seu relacionamento com o empresário Jim Toth, com que foi casada de 2011 a 2023.



Reese Witherspoon e a filha Ava Phillippe Reprodução/Instagram Reese Witherspoon e o filho Deacon Reese Phillippe Reprodução/Instagram Reese Witherspoon e o filho caçula, Tennessee James Toth Reprodução/Instagram Reese Witherspoon posa ao lado dos três filhos Reprodução/Instagram

