O comunicador Paulo Soares , conhecido pelos espectadores televisivos como Amigão, usou as redes sociais durante o fim de semana para rebater a fake news de que Antero Greco teria morrido. As inverdades que atestavam a morte do jornalista começaram no último sábado (11).

Amigos, que vergonha essa gente do mal. O querido @anterogreco está VIVO e recebendo nossas energias.

QUE VERGONHA!

UM MONTE DE FAKE NEWS!

Isso reforça a força desse homem espetacular!

QUE COVARDIA! FALTA DE RESPEITO! — Paulo Soares (@pauloamigao) May 11, 2024



O desentendimento entre internautas começou após Paulo Soares publicar uma coluna no portal "UOL" afirmando que o amigo e colega de trabalho do programa esportivo "SportCenter", da ESPN, está em estado terminal devido a um tumor cerebral. Ele trata a doença desde junho de 2022.





"Este texto que eu jamais quis escrever acabou misteriosamente publicado aqui ontem por volta das 21 horas. Eu havia preparado uma despedida ao amigo querido sem a pretensão de fazer seu obituário, cerca de 60 minutos antes. Era apenas um carinho entristecido com ele vivo, mesmo que já sem retorno", declarou Paulo na própria coluna após a polêmica.





O jornalista não esperava que o texto fosse publicado e destacou que não sabe como o material acabou indo ao ar. "Salvei a homenagem na área de trabalho à espera de decidir publicá-lo. Eis que por motivo que nem a tecnologia explica, o texto foi publicado", entregou.





"Alertado pelo colega Paulo Favero, do 'UOL', que a nota estava sendo entendida, compreensivelmente, como anúncio da morte de Antero, resolvi tirar o texto. Mas já estava nas redes sociais. O que acabou por despertar uma onda sem igual de admiração e afeto como ele merece", detalhou.





UOL se pronuncia

Após a conturbada polêmica, o veículo emitiu um esclarecimento pela coluna publicada no site. "Este texto é uma homenagem em vida a Antero Greco, que está internado em São Paulo. O texto foi publicado de maneira não intencional na noite desta sexta-feira e conta, no final, com uma explicação de Juca Kfouri sobre o propósito de homenagear Antero Greco em vida", diz.

