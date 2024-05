Reprodução/Instagram Pabllo Vittar sofre queda durante show de Karol G



Pabllo Vittar fez uma participação especial no show da cantora colombiana Karol G, que aconteceu em São Paulo na última sexta-feira (10). Durante a apresentação, a cantora sofreu uma queda, algo que soube lidar e continuou como se nada tivesse acontecido. Porém, nesta segunda-feira (13), ela mostrou o machucado sofrido no acidente.

A artista queda aconteceu enquanto as cantoras performavam uma versão especial da música “Sua Cara”, parceria de Pabllo com Anitta e o grupo Major Lazer.

Na mesma hora, a brasileira foi ajudada a se levantar por Karol G. Mesmo com o joelho sangrando, Pabllo continua sua coreografia, se jogando novamente ao chão, para a alegria da plateia. Já no camarim, a artista fez fotos revelando o curativo no joelho ferido. O momento pode ser visto no vídeo abaixo.

Somente no mês de maio, Pabllo Vittar fez duas participações especiais em shows de artistas internacionais. Além de Karol G, a artista brasileira foi convidada para participar do show de Madonna, que aconteceu no dia 4 de maio, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.



Pabllo Vittar mostra ferimento após queda sofrida no palco Reprodução/Instagram Pabllo Vittar mostra curativo em ferimento Reprodução/Instagram Pabllo Vittar Reprodução/Instagram

