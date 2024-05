Reprodução Instagram - 13.5.2024 Ana Paula Vieira e Marcelo Stocco

Morreram no último domingo (12) a cantora Ana Paula Vieira , de 27 anos, e o namorado, o vereador Marcelo Stocco , de 32 anos, após sofrerem um grave acidente de carro na BR-364, em Rondônia. A prefeitura de Pimenta Bueno, município em que Marcelo atuava como político, lamentou o ocorrido.





"A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno", iniciou.





"Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade", completou.





O prefeito de Cacoal, Adailton Furia, também usou as redes sociais para demonstrar o luto pela morte do casal. "Hoje perdemos um grande amigo jovem e sonhador vereador de Pimenta Bueno, Marcelo Stocco, registro feito durante essa noite de sábado (11). No acidente faleceu a namorada do Marcelo, a cantora Ana Paula Vieira Correa. Que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento doloroso", desabafou o prefeito.





O funeral de Ana Paula foi iniciado nesta madrugada (13), no bairro Nova Brasília, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sepultamento ocorre às 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-paraná. Informações relacionadas ao velório do vereador Marcelo Stocco não foram divulgadas.

