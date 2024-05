Reprodução/Instagram Irmão de Marília Mendonça defende Huff após críticas por novo namoro

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, saiu em defesa de Murilo Huff, pai de seu sobrinho Léo, após críticas na web. Um internauta insinuou que o cantor sertanejo teria mudado o comportamento por causa do novo namoro, com Gabriela Versiani, e deixado de homenagear Marília Mendonça e a ex-sogra no Dia das Mães.

"O Murilo mudou tanto depois desse relacionamento, não postou nada de dia das mulheres para a Ruth [mãe da cantora], hoje [Dia das Mães] não postou nada para ela e nem para a Marília. Ele tem obrigação? Não, mas ele fazia sempre antes de namorar".

O irmão de Marília fez questão de responder o comentário no último domingo (12). João Gustavo ironizou a declaração e mencionou a rotina agitada do cantor: "Ele estar lá em casa depois de chegar de um show e ter que ir para outro hoje não conta, o que conta é postar. Vai saber", rebateu.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp