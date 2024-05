A rainha do pop e a princesa! Assim como Madonna sempre escandalizou nas produções, Lourdes Maria vem mostrando que está seguindo os passos da mãe. Curtindo a maioridade e a independência, a jovem também se tornou um ícone fashion. Reprodução

Uma das maiores atrizes do cenário brasileiro compartilha com a filha o amor pela profissão. Fernanda Montenegro, ou então, Arlette Torres, batizou a filha com o próprio nome artístico. O resultado não poderia ser outro: Fernanda Torres, assim como a mãe, virou referência na indústria de dramaturgia. Uma baita dupla! Reprodução