Reprodução/Instagram De Gloria Pires a Kelly Key: famosas que foram mães na adolescência

Nos últimos anos, algumas famosas viraram assunto nas redes sociais por anunciarem gravidez com mais de 40 anos, mas algumas deram à luz ainda na adolescência. Relembre!

Isabeli Fontana : A modelo brasileira se tornou mãe aos 19 anos do primeiro filho, Zion. O menino é fruto do antigo casamento com o modelo Álvari Jacomossi.

Carol Nakamura : A ex-dançarina do Domingão do Faustão engravidou aos 16 anos. Juan é fruto do relacionamento com um ex-namorado da adolescência.

Gloria Pires : Cleo Pires, fruto do relacionamento da atriz com Fábio Jr, veio ao mundo quando a mãe tinha 19 anos.

Kelly Key : Aos 17 anos, a cantora anunciou o nascimento da primeira filha, Suzanna, fruto do relacionamento com Latino. A jovem tem o atual marido da mãe, Mico Freitas, como pai também.

Emanuelle Araújo : No início da carreira e no ensino médio, a atriz foi surpreendida com a gravidez de Bruna, quando tinha 17 anos.

MC Loma : Com 19 anos, a cantora deu à luz Melanie, sua primeira filha. O pai da menina nunca teve a identidade revelada.

"Foi nada programado. Eu estava no auge da minha carreira, minha mãe teve ideia de eu colocar DIU para ter certeza de que não ia engravidar. Estava no desfile em Milão e com muita dor nas costas. Fui em uma médica, que me examinou e falou: "O que é isso aqui?". E ela puxou. Me deu uma cólica. Mas, bom, se ela que é ginecologista não sabe o que é um DIU, como é que eu ia explicar para ela em italiano? Não sabia explicar em italiano. Deu três meses, fiquei grávida porque ela tirou meu DIU do lugar", contou a modelo brasileira. Reprodução/Instagram "Foi muito difícil. Eu também tinha que terminar o colégio, ele tinha que estudar. Foi difícil, mas o Juan é meu combustível", comentou a influenciadora no Encontro. Reprodução/Instagram Gloria Pires também é mãe de Antonia, Ana e Bento, o caçula nasceu quando a artista tinha 42 anos. Reprodução/Instagram Segundo a cantora, ela foi mãe solo por um tempo. "É importante mostrar a vida real. Mostrar que não é tudo perfeito – e tudo bem, a gente se vira. Fui mãe solteira. A minha vida não foi sempre incrível", comentou. Reprodução/Instagram A chegada da herdeira não parou a carreira de Emmanuele, que se tornou vocalista da Banda Eva em 1999. Reprodução/Instagram "Eu vi que quem perdeu foi ele. Melanie não perdeu nada, sabe?! Melanie é rodeada de amor, tem Gabriel que é um paizão pra ela e está com ela em tudo. Ele a ama e ela o ama", explicou a cantora no PodDelas. Gabriel é marido da melhor amiga de Loma, Mirella Santos. Reprodução/Instagram





