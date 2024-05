Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer descobrem que terão um menino

O casal de influenciadores, Viih Tube e Eliezer, anunciou neste domingo (12) o sexo do futuro bebê durante uma live solidária para arrecadar doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Eles terão um menino.

"Menino! Menino! Menino!", gritou o casal ao descobrir o sexo do futuro filho. Para o momento, os dois ex-BBBs entraram em uma bola de plástico preenchida com balões e confetes de cor azul.



"Quem acompanhou a live, muito obrigada! Estamos muito felizes", disse Viih Tube ao final da live. Com Eliezer, a influenciadora digital e empresária já é mãe da pequena Lua, que completou um ano em abril.

Ao fim do mesmo mês, os dois revelaram que estavam esperando pelo segundo filho, o anúncio foi feito durante o programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga.