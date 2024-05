Reprodução/Instagram Lela é prima de Anitta e voz no hit "Movimento da sanfoninha"

A web foi à loucura nas últimas horas após saber quem é a voz da criança no hit "Movimento da sanfoninha" , um dos hits de Anitta , lançado em 2014. Trata-se da jovem Manoela Macêdo , a Lela, atualmente com 17 anos - na época da gravação, ela tinha apenas 7.

Nas redes sociais, os internautas se surpreenderam com a curiosidade. "Com quantos anos você descobriu que a prima da Anitta é a voz da "Movimento da sanfoninha". Um vídeo de Lela participando do hit também viralizou na web. Veja abaixo.

SABIAM DESSA? A Manu, prima da Anitta, que é a voz do icônico ‘Movimento da Sanfoninha’. pic.twitter.com/1H2REEoBYH — aiTunes (@aiTunesOF) May 10, 2024

Além da participação especial numa das principais músicas de funk da época, Manoela Macêdo também é conhecida até hoje por sua semelhança com a prima mais velha. Não à toa, ela é chamada por amigos de "Mini Anitta".

Assim como a estrela do funk, Lela também gosta de cantar e dançar, mostrando seu talento nas redes sociais.

Outra semelhança é que a jovem de 17 anos morava em Honório Gurgel, no subúrbio do Rio de Janeiro, numa rua próxima onde Anitta foi criada.

