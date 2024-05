Divulgação Além de Dona Hermínia: as mães famosas da televisão e do cinema

Protagonistas ou não, existem mães da ficção que são mais icônicas do que os próprios filhos. Em comemoração ao Dia das Mães, relembre as matriarcas que são marcantes da televisão e do cinema.

Dona Hermínia

Não tem como falar de mães do cinema sem citar Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo na franquia de 'Minha Mãe é uma Peça'. Desbocada, cínica e muito bem-humorada, ela entrou para o Top 1 das mães mais queridinhas do público. A personagem é inspirada em Déa Lucia, mãe do humorista, que atualmente pode ser vista no Domingão com Huck.

Lurdes

Protagonista da novela 'Amor de Mãe', Lurdes (Regina Casé) emocionou os telespectadores durante a sua busca pelo filho, que foi vendido ainda bebê.

Rochelle

Apesar de 'Todo Mundo Odeia o Chris' levar o nome do filho no título, é Rochelle quem rouba a cena. Super-protetora, a personagem possui falas icônicas que são lembradas até os dias de hoje.

Dona Nenê

A matriarca de 'A Grande Família' arrancava gargalhadas ao mediar os conflitos da família, com o marido, os filhos e o cunhado.

Molly Weasley

Uma verdadeira mãezona do cinema! A Sra. Weasley adotou Harry e Hermione para além dos próprios filhos na franquia de Harry Potter.

Joyce Byers

A mãe coruja de Will e Jonathan em Stranger Things não aceita que nada aconteça com os seus filhotes e esta disposta a fazer o possível e o impossível para protegê-los.

