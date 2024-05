Reprodução/Instagram Grupo Gnomos, do BBB 24, se reuniniu para almoço neste sábado (11)

Yasmin Brunet, que está reunida com o grupo de ex-BBBs desde o show de Wanessa Camargo, que aconteceu na noite de sexta-feira (10), compartilhou registros na tarde deste sábado (11), ao lado de Fernanda, Pitel, Giovanna e Raquele.

“Gnominhas na floresta (e sim elas me aceitaram como gnoma)”, escreveu a modelo na legenda de uma das fotos.

Nos comentários, os fãs celebraram a reunião. “Imagina não ter sido gnoma nessa edição”, escreveu um seguidor. "Carregam o peso de serem as melhores", escreveu outra pessoa. “É tão bom saber que torci para as pessoas certas”, disse uma terceira pessoa.

Houve também quem apareceu para “alfinetar” o encontro, destacando a ausência de Leidy Elin, que está promovendo uma ação solidária para arrecadar fundos para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

“Os mesmos que estão aqui perguntando pela Leydi, são os que vão no perfil dela atacá-la. Ou seja, não é preocupação nenhuma, é só hate gratuito mesmo”, destacou um usuário.

“Oi, gente. A Leidy estava fazendo uma ação lindíssima para ajudar o RS, ao invés de vir até aqui tacar hate, usem esse tempo engajando nas arrecadações e doando! Sejam mais úteis do que vir encher o saco no post dos outros. Beijos, desocupados”, disparou outra