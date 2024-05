Montagem sobre fotos/Reprodução/Mettie Ostrowski Paul e Martin são amigos de longa data

O roteirista e diretor Paul Schrader possui uma longa amizade com o cineasta Martin Scorsese . Juntos, eles criaram "Taxi Driver", "Touro Indomável" e "A Última Tentação de Cristo", clássicos da sétima arte. Porém, nem todas as histórias sobre a dupla são de sucesso e alegria.

Em entrevista à revista "Variety", Paul Schrader contou que teve parte de um dedão arrancado e comido por um dos pets da família Scorsese. "Ele tem uns cachorros. Eles são muito fofos. Dois deles são bichon frisé. Eles são muito bonitos. Mas eles também tem um terrier escocês, é um cachorro problemático. É o cachorro da filha dele. Ele não gosta do cachorro, mas precisar continuar com ele e blábláblá", iniciou o roteirista.

"O terrier escocês não apenas arrancou parte do meu dedão, ele também a comeu", continuou Schrader, falando que o acidente aconteceu quando foi fazer um carinho no pet.

Currículo

Paul Schrader e Scorsese possuem currículos de respeito. O roteirista e diretor tem uma indicação ao Oscar de melhor roteiro, em 2019, por seu trabalho em "Fé Corrompida". O cineasta, por sua vez, ganhou o Oscar de melhor diretor em 2007, por "Os Infiltrados" (2006).

