Reprodução/Instagram Viih Tube e Eliezer já são pais de Lua, de um ano

Viih Tube e Eliezer estão aguardando o segundo fruto do relacionamento, escolheram uma data especial para realizar o chá revelação, que acontece no domingo (12), Dia das Mães. Como de costume, os pais de Lua, de um ano, organizaram uma grande festa para comemorar a chegada do segundo bebê.

A celebração está prevista para acontecer entre as 12h30 e 18h30, contando com apenas 150 convidados, em comparação aos mais de 500 presentes na festa do primeiro aniversário de Lua. A divulgação oficial do evento deve começar por volta das 17h.

Para a revelação do sexo do novo bebê, o casal optou por organizar algo mais “discreto”, já que Viih Tube teria ficado “traumatizada” com a organização da última festa, que durou três dias.

"Vamos fazer, mas estou bem traumatizada. Vai ser só com a família mesmo. Já vai ser daqui a dez dias para não dar nem tempo de ter muita gente", disse a influenciadora no programa Mais Você, da TV Globo, onde revelou publicamente a gravidez.

O tema escolhido para a celebração é a turma BabyTube, já conhecida de outras festas de Lua. O grupo de personagens comporto por Nina, Nino, Valentinha, Dodô, Ruanito, Tulio, Crébinho e Lara foi criado pelo próprio casal e será responsável por anunciar o sexo do bebê. Segundo a informações da organizadora da festa ao jornal O Globo.

O lugar escolhido por Viih Tube e Eliezerl para a festança foi o buffet Spasso Dourado, localizado na Vila Leopoldina, em São Paulo.