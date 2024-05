Reprodução/Instagran Amanda Meirelles está desde o dia 7 de maio ajudando vítimas das enchentes no RS

Amanda Meirelles, campeã do “BBB 23”, completou mais de 60 horas de plantão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Nossa Senhora das Graças, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Médica, ela está atuando como voluntária para atender pacientes desde a última terça-feira (7).

Pelo Instagram, o médico Diogo Silva revelou que ambos estão trabalhando juntos há mais de 36 horas. “A doutora Amanda está completando agora 60 horas de plantão aqui na UTI, em Canoas. Estamos há 36 horas juntos aqui de plantão, estamos em três médicos e trabalhando, né?”.

“Se você é da área da saúde e pode nos ajudar, saiba que precisamos de você! Me chama aqui no direct que te passo as orientações.”, escreveu o médico que, em outro vídeo, mostrou outro participante do BBB 23 que chegou para ajudar, o enfermeiro Cezar Black.

As ex-BBB 20, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan, também estão trabalhando como médicas voluntárias na região.