Reprodução/Instagram Michel Teló relata o drama da família no RS: 'Morro levou a casa dele'

O cantor Michel Teló se manifestou nesta sexta-feira (10) para relatar a situação de familiares que foram severamente atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Desde 29 de abril, o estado gaúcho vive em situação de calamidade devido à devastação provocada pela enorme quantidade de chuva.



Através do Instagram, o cantor sertanejo revelou aos seguidores que tio e prima foram atingidos pela catástrofe. "Minha família é do Vale do Taquari (...) Está realmente muito difícil para a [minha] família. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos. Minha prima entrou em contato agora, depois de 10 dias", lamentou.

De acordo com Teló, os familiares estão em uma região muito afetada pelas enchentes, e afirmou que precisou de operação especial para alcançá-los. "Eles estavam ilhados no Vale do Taquari, na região ali de Encantado, doutor Ricardo, Mussum, recebendo comidas por helicóptero porque, até então, não chegava nada. O acesso está dificílimo", detalhou.

Assim como outras celebridades, Michel Teló está mobilizado para ajudar as pessoas atingidas pelas inundações. "A gente está vivendo isso aqui e estamos tentando ajudar de todas as maneiras, enviando mantimentos, carretas de água, de alimento, de medicamentos, roupas. Hoje tenho show em Paulo Lopes, em Santa Catarina, e quero convidar todos para trazer suas doações", pediu.

Por meio de apresentações, o sertanejo destinará os cachês para ajudar instituições que estão suprindo a população afetada.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp