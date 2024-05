Reprodução/Instagram Mel Maia ostenta corpo sarado em dia de piscina; veja fotos

Nesta sexta-feira (10), Mel Maia aproveitou o clima quente no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado na piscina.

A atriz compartilhou uma sequência de fotos do dia ensolarado em meio a natureza e arrancou elogios dos seguidores.

Para exibir a marquinha, ela apostou em um modelo curtininha laranja com as alças pretas, e completou o look com um óculos de sol e acessórios.

"Gostosa não, além!", comentou uma seguidora; "Muito dona de toda beleza", disparou outra; "A garota mais linda do Brasil", elogiou uma terceira.

Reprodução/Instagram





Vale lembrar que Mel Maia completou 20 anos neste mês e recebeu uma declaração do atual namorado, o português João Maria Pereira. "Parabéns, meu amor. És uma pessoa incrível. Não há palavras que descrevam tudo o que vivi contigo. Quero-te na minha vida para sempre. Amo-te”, escreveu ele.

