Reprodução/Inbatagram Kamila Simonini teve um envolvimento com o cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, em 2013

A youtuber mineira Kamila Simioni relembrou um antigo caso que teve com o cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, há 11 anos, em entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana FM.

Segundo Kamila, o caso com o marido da dançarina não foi duradouro e eles teriam transado “apenas duas vezes”, e elogiou o desempenho do cantor na cama.

"A gente só transou. Foram duas [vezes]. Foi muito bom. Ele é muito bom, sabe fazer certinho", contou a ex-Fazenda, acrescentando que o envolvimento trouxe consequências para a vida dela, assim como para a do casal.

Reprodução/redes sociais Tony Salles e Kamila Simioni

“Só que não houve um abalo só na vida deles, houve na minha também. Então às vezes a gente brinca com a situação, mas é vida que segue, encerrou do jeito que tinha que encerrar”, disse ela.

Apesar de tudo, questionada se teria se arrependido de ter se envolvido com um homem casado, ela afirma que não se arrepende do que fez, embora tenha ressalvas sobre como conduziu a situação na época.

"Não me arrependo do que fiz. Me arrependo da maneira como fiz. Da forma como eu conduzi, houve muita imaturidade da minha parte. Hoje eu tenho muito respeito pelo que aconteceu. Não me arrependo do ato, mas da forma como eu conduzi quando foi exposto. Eu poderia ter tido mais empatia. Fui muito desrespeitosa nas entrevistas na época", disse Kamila.

A influenciadora disse ainda que não falaria com Scheila caso a encontrasse na rua, pois isso seria hipocrisia de sua parte.

"Tanto da minha parte, quanto da dela, não cabe isso. Sei o que ocasionei na vida dela. Lógico que eu não sou cem por cento culpada, mas eu tenho a minha parceia de culpa, sim. Nunca me eximi disso. Mas, imagina, do nada eu vejo a Scheila em algum lugar e chego para falar alguma coisa? Fica meio hipocrisia da minha parte", afirmou.