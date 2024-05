Reprodução/Instagram De fanfic a declaração com música: o relacionamento de Deolane e Fiuk

Deolane Bezerra e Fiuk estão dando o que falar nas redes sociais por estarem vivendo um possível romance. Apesar de não confirmarem, a exposição da relação nos Stories do Instagram dos próprios influenciadores e até dos amigos em comum gerou diversas especulações.

Os dois se aproximaram durante a Casa da Barra, reality show da web de Carlinhos Maia, em 2023, e logo se notou um clima de romance entre eles.





Na atração, a troca de olhares foi o pontapé dos rumores de affair. "A gente só tá trocando ideia de boa, nada além disso", comentou o cantor na época.

Fiuk e Deolane via stories Erika hoje na academia do #ranchodomaia pic.twitter.com/aPk3cWsoZ6 — Yasmin (@Yasmin36620214) May 5, 2024





Desde então, os artistas foram vistos juntos em diversas ocasiões e com mais frequência. Em abril, Deolane e Fiuk curtiram juntos o show de Simone Mendes e foram flagrados em meio a conversa ao pé do ouvido e chamego.

Nas próprias redes sociais, a influenciadora faz questão de provocar o filho de Fábio Jr. A ex-A Fazenda comentou que ele teria ficado excitado enquanto eles aproveitavam o show de Simone. O cantor apontou que ela ficou "se esfregando nele" e ela rebateu dizendo que ele ficou empolgado.

"Não fiquei esfregando nada, meu amor! Era conteúdo! Nada de esfregando, você que ficou com a ‘pitoca’ dura atrás de mim lá no show", disparou ela.

Sem confirmar romance, Fiuk e Deolane Bezerra fazem primeira viagem juntos! pic.twitter.com/MYaIDTfq0h — Mariana Silva Coelho (@mmarianasc_) May 4, 2024





Uma fanfic clichê

A relação de Deolane e Fiuk vira assunto na web a cada novo capítulo. Os dois já foram comparados com 'A Dama e o Vagabundo', Kylie Jenner e Timothée Chalamet e até 'O Dono do Morro e a Patricinha'.

Depois que vi que eles eram a fanfic “o dono do morro e a patricinha” a Deolane sendo dona do morro e o Fiuk a patricinha minha vida não foi mais a mesma pic.twitter.com/xriCLPtmHJ — Liz⁵⁵¹⁶ LANDO 1ST WIN (@csainzwrong) April 11, 2024





Como uma história de romance clichê, os influenciadores já tiveram que dividir o mesmo quarto de hotel no Rio de Janeiro porque o local só tinha disponibilidade de um quarto. "A impressão que eu tenho é como se você fosse meu par romântico", afirmou o artista na ocasião.





Além disso, no capítulo mais recente, Fiuk escreveu uma música para Deolane. Juntos no Rancho do Maia, substituto da Casa da Barra, o cantor preparou uma declaração ao vivo a influenciadora.

"Ela é a rainha da favela. Passa uma noite comigo sabendo que pode se apaixonar. O que era uma brincadeira, virou verdadeiro, então deixa rolar", diz um trecho da canção.

Sem reação e tímida, a influenciadora abraçou o affair e ganhou um beijo na bochecha.

E o Fiuk q fez uma música pra Deolane KKKKKKKKKKKKKK EU TO PASSANDO MAL pic.twitter.com/5ndUIyvcr4 — Samis (@Biibipi) May 6, 2024





