Reprodução Anitta expõe conflito com Arthur Lira e manda recado para políticos

Com o drama socioambiental latente no Rio Grande do Sul, a cantora Anitta surpreendeu nesta sexta-feira (10) ao cobrar nominalmente grandes figuras da política brasileira. Em uma manifestação reflexiva, a artista citou o atual presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), além de revelar ter sido bloqueada no Instagram pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP).

Através dos Stories, Anitta lamentou a situação do estado gaúcho, colapsado pelas enchentes, e cobrou comprometimento dos políticos brasileiros sobre o tema socioambiental.

"Esse vídeo que eu acabei de postar traz algumas informações para vocês da importância de entender os responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil neste momento, no Rio Grande do Sul, com as enchentes e tudo isso. A gente paga imposto suficiente para não ter que passar por essas coisas", iniciou.

A carioca enfatizou a importância de votar em pessoas conscientes com a agenda ambiental. "A gente está escolhendo as pessoas que vão decidir se a gente vai passar por essas coisas ou não", refletiu.

Ela também afirmou que, enquanto a população estiver necessitando, proverá ajuda humanitária, mas destacou a necessidade de buscar os responsáveis pelo caos vivenciado no Rio Grande do Sul.

"Quando isso acontece, todo mundo se mobiliza, mas lá na frente as pessoas esquecem os culpados e acabam votando por interesses pessoais... Os políticos que atacam a natureza, que se preocupam mais com o ganho financeiro do que com a prevenção de catástrofes climáticas, não podem ser eleitos", criticou a cantora.

No desabafo, ela revelou ter marcado o presidente do Senado e Congresso, Rodrigo Pacheco, e afirmou ser impossibilitada de mencionar o perfil de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados.

"Eu tentei marcar o Arthur Lira, mas eu sou bloqueada por ele por outras questões anteriores ambientais, que marquei e fui bloqueada. E marquei o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, porque se fosse marcar todos os deputados e senadores que tem uma postura ruim com o meio-ambiente seriam mais de 400 arrobas. Acho que nesse momento temos que cobrar uma postura dos presidentes", completou a voz de "Girl From Rio".

