Reprodução/Instagram Simony revela que vendeu patrimônio para pagar tratamento de câncer

Simony abriu o jogo sobre o tratamento do câncer do intestino, que enfrentou de agosto de 2022 a julho de 2023. A cantora revelou o valor que pagou no processo.

Sem plano de saúde, a artista contou que precisou vender o seu patrimônio para custear os procedimentos de mais de R$500 mil.

"Quando descobri o câncer, eu estava sem plano de saúde. Tive que fazer o tratamento no particular. Gastei mais de meio milhão de reais. A gente vendeu um terreno ali, um negócio aqui, e conseguimos pegar essa grana. Agora eu tenho plano de saúde", disse ela no PodC, apresentado por Celso Portiolli.

Simony passou por sessões de terapia e atualmente faz sessões de imunoterapia.

"Hoje eu faço um tratamento caríssimo, que agora o plano de saúde vai começar a pagar, mas cada imunoterapia que eu faço, a cada 21 dias, é R$ 61 mil. Tenho que fazer dois anos desse tratamento. Já fiz um ano", explicou.

Ela ainda lamentou: "Fico chateada quando as pessoas falam algumas coisas. Pô, trabalhei desde criança, tive que desfazer de algumas coisas minha. Nunca pedi nada para ninguém, apesar de ter amigos maravilhosos que me ofereceram, mas eu não quis e preferi vender um patrimônio para pagar o tratamento", completou.

