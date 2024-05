Reprodução/Instagram Kelly Osbourne surpreende fãs por semelhança com sociliate após perda de peso

Kelly Osbourne pegou os seguidores de surpresa ao exibir a mudança de visual nas redes sociais. A cantora surgiu loira e foi comparada com Kim Zolciak.

Após perder quase 40kg, a atriz apostou nos novos fios e surpreendeu com a semelhança de socialite de Real Housewives de Atlanta.





"Essa é Kim Zociak", comentou um internauta; "Eu ia dizer que Kim Zociak está fazendo muita coisa", apontou outro; "Todo mundo em Hollywood está ficando igual", disparou um terceiro.

Recentemente, Kelly Osbourne esclareceu o que a ajudou a perder quase 40kg. Em meio a especulações, ela afirmou que não usou Ozempic.

"Sei que todo mundo pensa que tomei Ozempic. Eu não tomei Ozempic. Não sei de onde isso surgiu. Minha mãe foi quem tomou Ozempic", explicou ela ao programa de TV americano Extra.

